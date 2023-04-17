「傳奇球星」艾佛森將在台舉辦見面會。（中視提供）

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）見面會下個月11號將在台北市立大學天母校區體育館舉行，中視新聞台CH154全程轉播。主辦單位也邀請中視招牌實境節目《飢餓遊戲》入場互動同樂，主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮對此相當期待，尤其三帥也都熱愛看NBA，一提到艾佛森無人不知，許孟哲還有艾佛森的球衣想帶去請他簽名，「他是0.7秒就能過一個人的。」艾佛森雖然只有183公分，但他照樣能飛起來灌籃，許孟哲提到有一場球賽，艾佛森以擅長的交叉運球過喬登在中距離投籃得分，非常精彩，而孫協志也稱艾佛森是「傳奇後衛」，五主持人對於有機會見到球星本尊都覺得很難得。

「戰神」艾佛森（Allen Iverson）這次來台預計停留四天三夜，主辦單位《Evolution Sports》公開最新班機資訊，預計他5月10日會搭乘MU5097 虹橋飛松山航班，抵台時間大約是下午4點15分，他預計會走一般通道，等於開放球迷接機。

他抵台後將入住台北萬豪酒店所安排的「天際萬豪套房」，全館僅有兩間，擁有獨立寬敞客廳空間、用餐區、大理石衛浴、獨立起居室與戶外陽台，裝潢以溫暖的大地色系為基調，搭配大片落地玻璃窗，可愜意飽覽台北101與都會天際線景致，另外也能觀賞松山機場飛機起降和大佳河濱公園愜意風光，將「千萬美景」盡收眼底。

「傳奇球星ALLEN IVERSON見面會」於5月11日晚間7點在台北市立大學天母校區體育館舉辦的，全程在中視新聞台CH154轉播。

此次將是艾佛森首度並唯一一場在台見面會，喜愛的他球迷不妨把握機會，可透過KKTIX及全台全家便利商店進行購票（連結：https://evolution.kktix.cc/events/trjdru），目前票價5000元的座位已經秒殺，還有3000元、1000元及500元的身障輪椅區可供選購，只要入場就能親眼直擊 AI 大展投籃技巧，還有招牌動作Crossover 經典再現，同時還能獲得AI經典手勢紀念海報、見面會摺疊拍拍扇、戰神英姿紀念明信片等，錯過可惜。