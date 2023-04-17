台南一名已婚男子發現郭姓妻子與徐姓男同事越走越近，徐男還在個人臉書大方曬出與郭女拍下的親密合影，他選擇離婚後，憤而控告2人侵害配偶權。台南地院審結，判2人須賠償6萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張與郭姓女子於2021年6月結婚，去年中離婚，而去年初時，郭女前往徐姓男子所開設的酒吧工作，未料2人越走越近開始交往，徐男還會在臉書曬出與郭女十指緊扣的女友視角牽手照，他還目睹徐男送郭女上下班，在工作地點外親密摟抱、摸頭的照片，他認為已無法挽回郭女，便於去年中選擇離婚

男子控訴，他簽字離婚後，發現郭女立刻發文曬出與徐男頭碰頭的照片，還寫下，「終於可以給徐XX光明正大的感情和身分，未來會盡力扮演好徐太太的角色」等文字，均顯見郭女早在與他離婚前，就已與徐男交往一陣子，認為2人的行為嚴重侵害他的配偶權，要求連帶給付45萬元為適當。可上訴。

對此，郭姓女子辯稱，離婚後才與徐姓男子交往，先前僅是朋友關係，認為與前夫的婚姻失敗雙方都有責任，徐男僅是無辜遭牽連；徐男也口徑一致，稱剛認識郭女時並不知情其已婚，2人沒有交往過。

台南地院審理時，法官勘驗證據發現，徐男與郭女早於2022年3月間就有牽手行為，且徐男還將牽手照片設定為個人臉書封面照片，其友人在照片下的留言還指，「好好對待她嘿」、「對我寶貝好一點」、「閃帥唷」等語，可知該照片讓閱覽者認定影中人正在交往，故不採信2人說詞，審酌後，判2人須連帶賠償男子6萬元為適當。可上訴。