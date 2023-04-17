基隆市第三分局在彰化地檢署指揮下，破獲了企圖詐領政府普發6000元的案件，並將2名犯嫌逮捕，移送彰化地檢署偵辦。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市第三分局起獲犯嫌作案用的手機。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

抓到了！2嫌詐領普發6千元，基隆三分局神速破案。（基隆市警察局提供）

基隆一名28歲的顏姓男子4月10日打算到超商ATM領取政府普發的6000元，發現自己的個資已遭不明人士盜用。基隆市第三分局深入調查，經彰化地檢署指揮調查，逮獲姚女及王男兩名嫌犯，其中姚女聲押獲准，王男以新台幣10萬元交保，警方持續深入追查。

受訪者為基隆市第三分局副局長李惠煌。（基隆市警察局提供）

基隆市第三分局表示，在接獲民眾報案後，便透過數位發展部及財政部調閱當初犯嫌登記入帳時的IP位址紀錄，循線查獲該IP位址對應的手機門號申請人，並向金融機構調閱帳戶開戶人。並報請彰化地檢署，由檢察官陳鼎文指揮由基隆市三分局、基隆市刑大以及彰化縣警局組成的專案小組。

檢警在初步掌握犯嫌身分後，便於4月13日持搜索票及拘票，在分別在彰化鹿港及伸港兩地逮捕40歲的姚女及30歲的王男到案。

據警方調查，受害的顏男去年曾經在網路上辦理貸款，將身分證、健保卡拍給對方，因此讓王男掌握了顏男的相關個人資料。顏男去年中身分證字號被人冒用註冊線上遊戲帳號，顏男在今年1月間前往戶政事務所申請變更身分證字號。

姚女與王男原本就是朋友，也知道王男原本就在網路上貸款給他人，掌握了相關個人資料。姚女在得知政府即將普發6000元的消息後，便向王男提議，由王男提供個資，姚女利用個資上網登錄，企圖詐領普發現金。

據了解，王男提供了5人的個人資料，姚女也進行了5人的個資登記，但因為沒有通過檢核機制，因此並未得手。

警方訊後，14日便將全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法及個人資料保護法等罪嫌將姚女及王男移送彰化地檢署偵辦。14日晚間彰化地院裁定姚女聲押獲准，王男則以新台幣10萬元交保，警方並持續追查是否有其他民眾被害。