新竹市姊妹市美國庫柏蒂諾市師生，在睽違近3年後再度來訪。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市姊妹市美國庫柏蒂諾市（Cupertino），因疫情影響，在睽違近3年後再度來訪，21位學生與5位老師將進行為期8天的交流與參訪活動，副市長蔡麗清17日上午親自接待訪問團，一行人隨後並展開深度的城市探訪與文化巡禮。

蔡麗清表示，新竹市和庫柏蒂諾市都是充滿活力和潛力的城市，擁有豐富的文化底蘊和科技產業，自市長高虹安上任以來，為新竹擘畫Smart Hsinchu智慧城市願景，希望可以善用科技打造永續城市，和庫柏蒂諾市共享應用開發，一同成為智慧城市。

蔡麗清說，庫柏蒂諾市師生來訪的這幾天，市府安排豐富的新竹市文化巡禮，希望庫市師生每天都充實愉快，結交更多朋友，有滿滿的收獲，同時也感謝由新科國中校長劉燕玲率領的師生團隊辦理接待事宜，用心安排各項行程。

教育處長童鳳嬌表示，新竹市各學校的特色課程就是最好的外交禮物，也是讓姊妹市認識新竹市的最好方法。

她說，庫柏蒂諾市師生結束市府歡迎會的行程後，接著安排前往舊城區參觀，並體驗手作貢丸，下午則將至富禮國中參加玻璃熱塑與彩繪以及射箭課程體驗，相信能為庫市師生留下難忘回憶。

教育處說明，未來幾天，庫柏蒂諾市師生預定參訪故宮博物院、101大樓、九份、平溪，體驗北台灣的萬種風情。19日與20日再分別至培英國中與新科國中等校，體驗自造中心及攀岩等特色課程，行程豐富多元，同時也培養竹市學生成為外交小尖兵，建立姊妹市深厚的情誼。