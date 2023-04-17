軍工、資安、觀光等相關個股依舊是盤面的亮點，智聯服務(6751)、千附精密(6829)、南光(1752)、樂事綠能(1529)、長佳(4550)、銘旺科(2429)、昇貿(3305)、富驊(5465)、生達(1720)、雙美(4728)、凌群(2453)、資通(2471)、長榮航太(2645)、必應(6625)、博智(8155)、虎門科技(6791)、豐達科(3004)、蒙恬(5211)等盤中股價強攻漲停板，在中小型股活蹦亂跳下，台股指數開高殺低後走高，盤中一度站上15950點，截至11點25分為止，加權股價指數約15932.05點，上漲2.62點，成交量約為1643.78億元；OTC指數為218.06點，上漲1.73點，成交量約533.2億元。

今天盤中上市各類股以資訊服務類股表現最佳，上漲3%，其次是玻璃類股及化工類股，分別上漲2.89%及2%，表現較差者為紡織類股、百貨類股及金融類股，其中紡織類股下跌0.56%，百貨類股下跌0.41%，金融類股下跌0.36%；上櫃部分，表現最佳為資訊服務類股、上漲4.02%，表現最差為文創類股、下跌0.09%。

就技術面來看，上周四美股強勢反彈，台股也跟著走高，上周五加權股價指數以15929.43點作收，累計一周上漲92.93點，漲幅約0.59%，周K收紅，終止連二黑，成交量放大至日均量2289億元，以中小型股為主的櫃買市場則相對強勢，OTC收盤指數為216.33點，累計一周上漲3.31點，漲幅約1.55%，K線收紅，日均量801.63億元；今天台股在台積電持穩及中小型股衝高下，指數一度上攻至15950點；，目前台股持續沿著5日及10日均線向上震盪盤堅，技術指標MACD、周KD仍落在多頭訊號區，且隨月線走高其支撐也逐步上移至15750點，本周台股持續偏多，有機會突破16000點整數關卡。

分析師表示，4月14日國安基金宣布結束護盤，從國安基金的觀點，美國的銀行業沒有危險，而且景氣再下探的可能性低，市場信心應該提升，本周市場焦點在台積電法說會，由於台積電第1季實績未能達標，市場對第2季的預期也轉趨保守，雖然台積電也回歸景氣大趨勢可以視為衰退尾端，但因台股今年以來指數漲幅甚大，不少電子股股價漲幅逾倍數，多已反應下半年、甚至明年重回成長軌道預期，加上目前綜合各電子產業狀況，下半年頂多是脫離谷底，業績緩步向上，壓縮台股上漲空間，追漲已有風險，建議從漲過拉回整理的個股中搜尋機會。

雖然台股技術面多頭架構不變，但因電子股普遍漲多，在產業景氣復甦力道未明下，選股宜朝已整理過的傳產股，包括觀光餐飲、儲能及智慧電網，以及進入傳統旺季的食品飲料股與搭上6000元題材的內需股等。