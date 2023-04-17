鼓勵上班族、民眾建立規律運動習慣，並藉此讓各公司行號、社區、團體建立運動社群，新北市體育處推出免費巡迴運動指導服務，希望透過專業教練協助，一起參加的同事夥伴都能感受運動好處，今起開放報名至5月13日。全年預計服務超過100家公司行號、社區、團體。

體育處表示，在教育部體育署「運動i臺灣2.0計畫」下全力推動全民運動，包含個人即可報名的「運動熱區」，在新北市15個行政區開出400小時免費的多元運動課程；還有讓專業教練直接到府的「巡迴運動指導」，服務擴及29個行政區，歡迎企業、社區、團體一起來，打造「新北區動城市」全區、全員動起來。

體育處進一步說明，今年的巡迴運動指導計畫深入新北市企業及團體，凡設立在新北市的公司行號，都有機會藉由這個計畫，來促進員工健康。

已經有運動社群的市民朋友，也可以揪團申請免費運動指導，包含肌力、體適能、有氧運動、皮拉提斯、Zumba、彈力球運動等課程，只要揪滿20人，找到適合運動的場地，體育處將安排具專業運動指導證照的教練，提供專屬的運動指導，讓愛運動的市民朋友可以「團團聚動更大」，讓運動融入生活中，提升運動效能。想要參加企業、團體歡迎上活動頁申請https://reurl.cc/OVgA47，報名至5月13日。