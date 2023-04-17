自4月11日高位3.7港幣計，累計跌24％。

本次軟銀出售商湯後，其商湯B股持股量由14.14％跌至13.95％，跨越整數觸發披露責任。據上市文件，軟銀每股商湯平均成本折合約2.29港幣，軟銀在最新賣貨帳面賺21％。

若以軟銀在3月21日仍持有38.34億股商湯推算，軟銀在3月22日至4月6日累計減持2.15億股，以期間商湯每股平均價2.85港幣計，減持貨值約6.15億港幣。

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