自4月11日高位3.7港幣計，累計跌24％。
本次軟銀出售商湯後，其商湯B股持股量由14.14％跌至13.95％，跨越整數觸發披露責任。據上市文件，軟銀每股商湯平均成本折合約2.29港幣，軟銀在最新賣貨帳面賺21％。
若以軟銀在3月21日仍持有38.34億股商湯推算，軟銀在3月22日至4月6日累計減持2.15億股，以期間商湯每股平均價2.85港幣計，減持貨值約6.15億港幣。
人工智慧（AI）股商湯再遭大股東、日本富豪孫正義旗下軟銀集團（Softbank）減持，拖累商湯港股早盤大跌近5％。港交所披露，軟銀創投機構願景基金6日場內出售5,000萬股商湯，平均價每股2.7713港幣，套現1.39億港幣，軟銀商湯持股量由10.96％降至10.81％。
自4月11日高位3.7港幣計，累計跌24％。
本次軟銀出售商湯後，其商湯B股持股量由14.14％跌至13.95％，跨越整數觸發披露責任。據上市文件，軟銀每股商湯平均成本折合約2.29港幣，軟銀在最新賣貨帳面賺21％。
若以軟銀在3月21日仍持有38.34億股商湯推算，軟銀在3月22日至4月6日累計減持2.15億股，以期間商湯每股平均價2.85港幣計，減持貨值約6.15億港幣。
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