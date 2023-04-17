根據公開資訊觀測站資料顯示，將於21日前完成融券強制回補，且目前融券餘額超過千張以上的個股共有鈺創、十銓、中鴻、台船、寶一、高端疫苗、寶齡富錦、華電網、宏捷科、金橋、元太、泰茂、四維航等13檔，空單水位落在1,017張～4,560張之間。

受短線軋空行情增溫帶動，關注上述10檔個股中，搭上軍工題材的寶一強攻漲停，上攻力道強勁，航運相關台船漲逾4％，四維航同步上揚；華電網、宏捷科漲幅超過3％；具記憶體報價回升利多的十銓17日上漲2％，續創波段新高。

法人指出，由於財報周效應影響，預估台股可能先強後弱，科技業較難呈現V型復甦，市場追價意願降低，而國安基金宣布退場，影響短期信心，但波段走勢仍與美國科技股同步。單就個股而言，除了產業趨勢題材外，融券回補的籌碼面變化為個股強弱焦點。

台新投顧認為，台積電法說及融券強制回補末班車為本周兩大關鍵，為台股行情風向球，牽動個股走勢，研判加權指數維持狹幅震盪走勢。盤面上由題材股輪流表現，如軍工、台電強韌電網、儲能概念、觀光、AI概念股，建議可採短打操作策略。