大甲李綜合腎臟科醫師陳采峰提醒把含糖飲料當水喝，未來恐會洗腎。（陳淑娥攝）

台灣慢性腎臟病患超過200萬人，卻很少人提早有警覺。大甲李綜合腎臟科醫師陳采峰表示，腎臟損傷起初沒什麼徵狀，只有小便會起泡，但大家卻容易忽視導致延誤就醫，他提醒，蛋白尿的泡泡不易消散，觀察至少3分鐘，若泡泡持續就要提高警覺。

大甲李綜合腎臟科門診中有一名60多歲患者，不知道自己有糖尿病，沒想到口渴喝了有糖飲料，血糖飆高到1000多mg／dL，超過正常值至少10倍，經過緊急用藥治療、洗腎，已經恢復正常，現在持續在門診追蹤至少4年，病情穩定。

陳采峰說，慢性腎臟病分成五期，但是初期沒有明顯的徵狀，只有在小便時產生泡泡尿，抽血檢查腎功能皆正常，尿毒素沒有上升，也不會水腫，不過，這時已產生尿蛋白，如果沒有驗尿進一步檢查，恐慢慢的讓腎臟病變嚴重，他指出，蛋白尿的泡泡不易消散，觀察至少3分鐘，若泡泡持續就要提高警覺。

「早期發現早期治療，才不會嚴重拖到要洗腎。」陳采峰表示，罹患慢性腎臟病可能因患者本身有高血壓、糖尿病或是痛風引起，亂服用成藥也會造成。

陳采峰說，慢性腎臟病要依照醫師的囑咐靠藥物治療，定期服藥，千萬不能自認為病情穩定隨意停藥，讓病情惡化變得更嚴重。平時要控制血糖、血脂、血壓，多吃蔬菜、多喝水，尤其現在慢性腎臟病有年輕化趨勢，天氣逐漸轉熱，年輕人喜歡喝含糖的手搖飲料解渴，如果每個禮拜喝超過3杯以上，恐怕就會傷腎。

陳采峰提醒，台灣洗腎率世界第一，避免慢性腎臟病惡化淪為終身洗腎，要從控制飲食做起，少把含糖飲料當水喝，消炎成藥也要少吃，如果發現自己尿尿起泡時，便要提高警覺到醫院就診檢查，才能把握黃金時期治療。