據中新網報導，今天（4月17日）中國籃球協會紀律與道德委員會公佈對「上海久事隊」和「蘇州肯帝亞隊」的處罰決定。經查核，認定上海久事隊在2022-2023賽季中國男子籃球職業聯賽季後賽12進8第二場消極比賽情況屬實；蘇州肯帝亞隊在2022-2023賽季中國男子籃球職業聯賽季後賽12進8第三場消極比賽情況屬實。兩隊的行為嚴重違反體育運動精神。

根據相關規定，作出如下處罰：

一、取消上海久事隊和蘇州肯帝亞隊2022-2023賽季比賽名次和2022-2023賽季參賽資格；

二、對上海久事籃球俱樂部和江蘇肯帝亞籃球俱樂部各核減聯賽經費人民幣500萬元(約2226萬台幣）；

三、對上海久事隊主教練李春江，自處罰決定作出之日起5年內中止其教練員註冊資格；對蘇州肯帝亞隊主教練李楠，自處罰決定作出之日起3年內，中止其教練員註冊資格；

四、對江蘇肯帝亞籃球俱樂部總經理史琳傑，自本處罰決定作出之日起5年內，限制從事與籃球相關的活動。對上海久事籃球俱樂部總經理蔣育生，自本處罰決定作出之日起3年內，限制從事與籃球相關的活動。

報導稱，在14日晚進行的CBA季後賽中，上海久事以108：104戰勝蘇州肯帝亞，從而以總比分2：1晉級八強。

然而這一結果卻在賽後引起軒然大波，質疑聲一浪高過一浪。比賽最後時刻，蘇州肯帝亞場上失誤不斷，連續被上海隊獲得球權並形成得分，最終以4分之差告負，也由此引發「假球」爭議。

報導稱，蘇州肯帝亞隊在比賽最後1分36秒時還手握4分領先優勢。然而此後他們連續出現多次失誤，包括底線發球失誤被上海隊形成反擊、後場背後運球被搶斷、前場進攻被搶斷反擊、迫於防守壓力掉球導致回場違例等。

在局面大優的情況下，蘇州肯帝亞隊被對方連得10分，他們也就此失去了晉級季後賽第二輪的機會。

賽後，「假球」、「CBA」、「李楠」、「江蘇男籃最後時刻連續失誤」等話題同時登上微博熱搜。

針對本場比賽引發媒體、球迷強烈質疑一事，中國籃協、CBA聯賽官方於15日凌晨相繼發聲。

中國籃協表示對此高度重視，已責成中籃聯（北京）體育有限公司（以下簡稱「中籃聯公司」）就本場比賽情況展開調查，並要求兩家俱樂部書面報告比賽情況。中國籃協和中籃聯公司將就比賽相關情況展開全面調查，待後續取得調查結果後，將及時予以公佈。一經查實比賽中存在違規情況，中國籃協和中籃聯公司將依照聯賽相關管理制度，進行嚴肅處理，絕不姑息。中國籃協和中籃聯公司堅決捍衛聯賽的嚴肅性、公平性，所有參與者維護聯賽賽風賽紀和品牌形象也責無旁貸。感謝廣大球迷和媒體對CBA聯賽的支持，歡迎監督。

CBA聯賽官方發文稱：針對4月14日2022-2023賽季CBA聯賽季後賽12進8、上海久事隊與蘇州肯帝亞隊比賽引發媒體、球迷強烈質疑一事，中籃聯（北京）體育有限公司（以下簡稱「中籃聯公司」）高度重視，已就本場比賽情況展開調查，中國籃協也在第一時間責成中籃聯公司查明情況。中籃聯公司待後續取得調查結果後，將及時予以發佈。中籃聯公司一貫堅決捍衛CBA聯賽的嚴肅性、公平性，所有參與者對於維護聯賽賽風賽紀和品牌形象也責無旁貸。對於違規違紀現象，中籃聯公司將依照聯賽相關管理制度進行嚴肅處理，絕不姑息。