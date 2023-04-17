民進黨主席、副總統賴清德確定披綠袍參選2024總統，他強調會延續蔡英文總統路線，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立。不過，前副總統呂秀蓮17日認為，賴清德應提出自己帶領台灣未來4年的使命，不要開口閉口遵循過去政見。

呂秀蓮上午出席「從馬關屈辱談兩岸和平與尊嚴」座談會，她提醒民進黨，既然台灣已經是民主國家，沒有永久執政的政黨，所以要更謙虛地面對現實，告訴國人台灣最大的利益所在，她呼籲賴清德在尊重蔡英文總統的同時，也要提出自己帶領台灣未來4年的使命，不要開口閉口遵循過去政見。

呂秀蓮指出，民主國家總統有4年任期限制，當然要與時俱進，賴清德作為下一屆國家準領導人，要以超前眼光部署未來，而不是停留在過去，無論未來國家領導人是哪個政黨、生在哪裡都不重要，重點的是有沒有超前眼光，深刻體認當年台灣的內憂外患在哪，有多少內政危機，是否有能耐處理空前複雜的國際情勢，而非只想當總統。

她呼籲，國人要做最負責任的選民，不要激情地馬上決定要支持誰，因為這一票不只要救自己，還要救下一代，只有選出一個完全熟知台灣過去悲慘命運，同時體認複雜國際情勢，以及未來很多挑戰的人，才有資格作為下屆領導人，「我們不要那麼快把我們的命運決定」。

她說，希望爭取國家大位的人，要比考大學聯考更認真、更用心地做好準備，今後4年是為亡存續的關鍵時刻，更需要大家能夠超越傳統思維，難道除了統獨、國共，不能有另外一條出路嗎？每個月科技發展都有新的突破，兩岸關係難道不能有新的關係和突破？

最後，她提到，雖然政黨政治很重要，但此時此刻，再沒有比台灣何去何從，下一代應該如何走出健康且有前途的方向，這更重要，希望兩黨領導人能換新的思維來領導政黨。