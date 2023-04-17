今明兩天全台高溫，台南、高雄、屏東紛紛亮起黃色燈號，氣溫可能飆破36度！急診科醫師觀察，目前雖然才4月中，天氣已經有點熱，熱傷害或中署個案可能提早出現，尤其須注意上午10點到下午4點避免戶外活動，如勞工朋友或運動員等無法避免曝曬，務必適度休息和補水。

台北榮總急診醫學部主任侯重光說明，每年5到7月是發生熱傷害或中暑的高峰期，目前才4月中，天氣已經有點熱，可能會提早出現中暑個案；尤其溫度高、濕度高的天氣下，體感溫度會比較高，身體負擔更大。

侯重光指出，中暑或熱傷害可分為兩種，一種是傳統型，例如年紀大、服用藥物影響排汗、獨居且不喜歡吹冷氣的人，另一種是勞動型，例如運動員、戶外勞工等，因戶外活動產熱而增加熱傷害風險。據他觀察，過去熱傷害案例比較多，現在透過中央氣象局的警示，民眾比較有防範概念，另外像是軍方會在高溫達一定標準時停止戶外活動，運動賽事也會避免辦在暑假等。

雖然目前還沒進入熱傷害高峰期，侯重光仍提醒，近期天氣炎熱，上午10點到下午4點盡量避免戶外長時間活動，例如馬拉松等戶外運動賽事，應避免在日正當中進行，最好在10點前結束，而勞工朋友如無法避免戶外曝曬，務必隨時監控、適度休息，並多加補充水分。

侯重光提醒，熱傷害常見症狀包括身體高溫、寡汗（排不出汗）、意識不清，優先要做的是「降溫到38度以下」，方法包括：使用冰毯、噴冰水、吹電風扇，或是直接泡冰水浴，也可使用其他降溫器材，並且給予患者水分或輸液。