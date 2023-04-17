龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系四年級學生洪佳伶、蔡伶彥、蕭俊涵及蔡旼瑾，在系上梁朝棟、李竹旺與陳志銘老師指導下，在數位影音創作領域有極優異表現，近幾年參加各公民營機構微電影短片競賽接連獲獎，充分展現龍華科大「學用合一」的辦學成果與雄厚實力。

今年即將畢業的洪佳伶、蔡伶彥、蕭俊涵及蔡旼瑾同學，不僅擁有多采多姿的校園生活，在數位影音創作專業的優秀表現亦屢獲肯定，重要校外得獎作品包括《阿嬤的寶藏箱》勇奪110年財政部中央存款保險公司微電影競賽第一名；《枷鎖》榮獲2021海岸兩峽微電影競賽第二名；110年全國農林漁牧影音競賽作品《山中秘境，千戶傳奇》獲第二名；111年桃園市復興區休閒農業復興趣校園盃影片競賽作品《繡球花之美》勇奪第ㄧ名；111年第二屆大和獎短片競賽作品《蜘夢》榮獲銀獎；111年中華電信Hami Video有故事的台灣徵件活動1月主題「暖心」短片競賽，作品《平溪線之旅》獲第三名；3月主題「路」短片競賽，作品《等我接你回家》亦獲第三名佳績。

指導師資群梁朝棟老師表示，國內這些微電影創作競賽，校園組均有百部以上作品參賽，競爭相當激烈。洪佳伶、蔡伶彥、蕭俊涵及蔡旼瑾同學不僅在共同創作的劇本內容匠心獨具，影片拍攝與整體製作嚴謹，剪輯節奏流暢，並能結合動畫製作，別出心裁，引人入勝，屢獲大獎實至名歸。

文創系主任黃苾芬指出，該系數位影音教學相關課程非常豐富，有關影音企劃能力方面，對應課程有影視企劃文案、劇本創作、映像美學、3D動畫腳本設計、影視製片等；而影音創作能力對應學能課程則有數位錄影、數位影音剪輯實務、表演學、導演學、影視攝影、數位音樂、數位音效、紀錄片製作、劇情片製作、微電影製作等。

另外在影音整合行銷能力，系上更安排數位影音鑑賞、數位影音整合實作、文創專題製作、專題設計與競賽(進階)、文創行銷策展等課程，期望透過精彩豐富的課程及優秀專業師資，培育更多優質創新人才。

龍華科大校長葛自祥強調，文創與數位多媒體設計是學校重要發展方向，文創系是國內少數將文創意涵融合產品設計與多媒體影視教學的科系，擁有多元跨域專業、學養與實務兼備的業界頂尖師資，強調創新創意發展及實務操作，感謝文創系專業師資群用心帶領學生，促使同學將源源不絕創作能量結合創新想法，盡情發揮所長。獲獎是創意被評審所認可的最佳證明，也是對龍華科大的肯定。相信學生未來必能學以致用，畢業即就業，在職場上綻放燦爛光芒，成為全方位數位影音產業人才。