受境外汙染因素影響，加上高雄17日上午擴散條件較不佳，汙染物PM2.5容易累積，且白天晴朗、陽光強，光化作用明顯，須特別留意午後臭氧濃度上升。高市府環保局持續啟動應變措施，減緩空氣品質惡化，也提醒敏感族群減少戶外活動。

高市府環保局表示，根據大氣分析顯示，高雄17日中午前風弱、有霧，擴散條件較不佳，導致PM2.5稍微累積，中午過後，受到光化作用影響，須特別留意臭氧濃度上升。空品預報17日凌晨0時到晚間7時AQI指標呈現黃色普通到橘色提醒等級，晚間8時到11時將回到普通等級，建議敏感族群晚間7時前盡量減少戶外活動。

環保局也提前啟動應變措施，通知轄內大型業者持續降載減少汙染排放、針對工業區工廠進行許可查核，並加強微感高值熱點進行巡查、通報大型營建工地加強抑制揚塵、重點道路及揚塵好發地點洗街與灑水作業、都會交通熱區執行路邊攔查、怠速稽查。