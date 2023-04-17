為達2025再生能源佔比20％目標，國內離岸風場第3階段區塊開發正逐案進入環評審查，環保署今(17)日進行「萊風離岸風力發電計畫」及「新風離岸風力發電計畫」等2案專案小組聯席初審會議，但在浮動式風機對生態環境衝擊的評估，以及鯨豚、鳥類等具體監測執行缺乏下，本案經決議補正再審。

根據環評資料顯示，2案風機佈置規劃上，單機裝置容量14-22 MW，新風最大裝置容量900MW，萊風950MW，2風場施工期程各約4年，風機數量約64部，2風場預計上岸點為桃園市、新竹市及苗栗縣，離岸距離最近約20公里。

此外，風機分為固定式與浮動式，其中浮動式包含駁船、半潛、單柱及張力式，將視後續細部規劃設計結果選用。

離岸風電對環境的衝擊一直是各界關注的重點，開發單位萊茵再生能源表示，風場已排除中華白海豚重要棲息環境等敏感地區，海纜路線將迴避保護礁區及人工魚礁區，風場共執行4季27趟次調查，目擊種類主要為瓶鼻海豚；陸域設施範圍也非位在石虎重要或潛在棲地，相機調查期間未發現石虎。

鳥類生態部分，陸域鳥類共記錄108種，14種保育類中衝擊區內有3種；海上鳥類4季共10次調查，共記錄15種，保育鳥類為白眉燕鷗及鳳頭燕鷗 ；地方產業部分，因2風場地點鄰近，地域環境條件也相似，漁民對各別風場無不同建議，多數意見領袖、居民也都贊成計畫開發。

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣則持不同意見，浮動式風力基礎型式的說明過於簡略，風機浮動式平台擺動範圍、動態海纜漂浮擺盪程度、錨錠型式、移動範圍等皆未說明，遑論影響評估。

會中環委指出，離岸風力發電計畫應以各種合理情境得最惡劣狀態進行整體環境(含生態)衝擊評估，開發單位應與鄰近風場聯合設立鳥類、鯨豚、魚類及蝙蝠監測系統之具體執行方式。

此外，也應強化說明2案海域規劃採用浮動式風機型式之適宜性，並蒐集國外設置案例，以及各種浮動式風機型式於極端海氣象條件、地震作用下的安全評估(如脫錨、斷纜等)。

本案經環委討論，在環境監測計畫不足，以及應研擬浮動式風機影響減輕對策下，本案經決議補正再審。