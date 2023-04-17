據日經中文網4月17日報導，美國調查公司笛卡爾數據公司(Descartes Datamyne)發佈的數據顯示，3月亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量為121萬7509個（按20英呎集裝箱計算），同比減少31.5％。降幅較2月（29％）有所擴大。傢具類、玩具、體育用具和鞋類等的運輸量減少一半，貨物運輸持續停滯。

某大型集裝箱船企業的負責人表示，「感覺貨物量減少，競爭日趨激化」。按產品類別來看，運輸量最大的傢具類產品同比下降47％，拉低了整體水平。除了長期持續的通貨膨脹導致消費者心理惡化，住宅市場的不確定性等也導致傢具類的需求陷入低迷。

此外，各零售企業此前積累的庫存也未消化，玩具·體育用具和鞋類減少49％，服裝減少40％，均維持大幅減少。此外，塑膠（減少30％）等材料和零配件類的貨物降幅也比上月擴大。

按地區來看，納入統計對象的亞洲10個國家和地區全部低於上年。來自亞洲的運輸量份額最高的中國出發大幅下降4成，份額降至53.1％，創出2020年3月以來的最低水平。消費品出口較多、美國需求放緩的影響較大。從東盟的出口量來看，3月越南出口減少31％，泰國出口減少32％等，均減少3成以上。