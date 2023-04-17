一碗滷肉飯加上滷蛋，串起在美小提琴家黃俊文、大提琴家范雅志兩人難得的音樂情誼。黃俊文表示，兩人在多年前合作，而范雅志的母親以一碗獨到的滷肉飯和一顆滷蛋，讓他一解鄉愁，自此之後，成為他另外的「鄉愁」，有時到范雅志家附近演奏時，也會到范家吃滷肉飯，他表示，「那是我這輩子吃過最好吃的滷肉飯。」

范雅志活躍於國際樂壇，他表示，疫情這幾年還沒能到台灣演奏，十分想念台灣的食物，同時他也透露，近期將有陸續在台演出的行程，國家交響樂團執行長郭玟岑證實這件事情，她表示，范雅志將參與國家交響樂團的新樂季，「在疫情之前他有和我們一起在東京演出，之後新樂季也能聽見他的演奏。」

范雅志1975年在波士頓出生，2歲時隨父母規劃搬遷到加州聖地牙哥，他自小就被視為神童，4歲開始學琴，12歲和洛杉磯室內交響樂團巡演，對於天才的封號，他表示「感謝稱讚」，他說由於母親也是一名音樂家，「她能演奏鋼琴、小提琴和一點大提琴，她為我選擇了大提琴，我因此演奏到現在。」

在父親范清亮和母親陳淑雲的栽培下，范雅志很小就朝職業音樂家發展，15歲時與大提琴大師史塔克（Janos Starker）學習，他表示，史塔克是史上數一數二的大提琴名家，同時也是一名嚴師，「他不是只有教我演奏大提琴，而是像精神導師一樣的存在。媽媽為了讓我可以跟他學習，每周帶我到印第安納找他上課。」

范雅志表示，史塔克有次對他演奏的鼓勵，帶給他莫大的鼓舞，「他說我的演奏不會讓他反胃，我覺得這是一個很大的讚美，我的演奏沒有讓他感到不適，那一次讓我印象深刻，也很開心。」

此外，史塔克的教學也有自成一套的方法，范雅志表示，演奏者需要學習如何放鬆肌肉，而史塔克很能掌握放鬆的要領，「他有次為了讓我的肌肉記得什麼是放鬆的感覺，就放了一支沒有點燃的香菸在我的嘴裡，他表示，如果臉部太緊繃，菸頭就會在上方，反之，如果懂得放鬆，菸頭就會朝下，他用這樣的方式教我感受肌肉的放鬆。」

作為音樂家，范雅志不只有演奏古典音樂曲目，他時常演奏現代音樂，他表示小時候曾不喜歡練琴，也曾經有過不知道為什麼要練琴的階段，對於古典曲目很難投入，為此他開始演奏現代音樂，「我想要找新的東西，古典曲目從小到大都練很多次了，但我想要試著演奏新的東西，這些作品較少人演奏，也需要人演奏。」范雅志表示，世界各國樂壇對現代樂的接受程度不一樣，但他仍會持續演奏和推廣新作品。