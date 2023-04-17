當菠蘿麵包遇上了丹麥可頌會蹦出甚麼新火花？85度C烘焙坊將兩款麵包的經典相結合，將層次細緻的可頌，融入到口感酥鬆的菠蘿裡，創作出菠蘿的極緻新境界。4月18日起推出三款新口味，包括丹麥菠蘿可頌、咖啡菠蘿可頌與奶黃菠蘿，4月18日至5月2日嘗鮮優惠任選兩件，第二件只要半價。

每年銷售近百萬顆的85度C丹麥菠蘿系列，因為香甜、酥鬆濃郁外皮，向來是門市裡的高人氣麵包。而可頌的酥脆和細緻的奶香口感，也是單品項銷售冠軍。85度C特地將這兩項特色結合，讓豐富美味的丹麥菠蘿外皮，結合可頌的細緻口感和香氣，再搭配外皮上的口味變化，推出三款新品。

丹麥菠蘿可頌售價35元。外層酥內層軟的可頌麵包，帶著淡淡奶油香氣，表面裝飾上酥甜丹麥菠蘿皮與杏仁片，一口咬下，雙層次的鬆軟酥脆，不甜不膩。咖啡菠蘿可頌，售價35元，同樣也是外酥內軟的可頌麵包，表面包覆上帶有咖啡香氣的特色菠蘿皮，雙層次的口感，是不能錯過的味蕾體驗

奶黃菠蘿，售價35元，柔軟綿密甜麵包裡，藏著內餡濃郁的鹹甜流沙奶黃，表面是美麗菱格菠蘿紋，不論視覺還是味覺，菠蘿皮和奶黃餡全都完美呈現。以上三款麵包，4月18日至5月2日任選兩件，第二件半價，平均一件不到30元CP值頗高。