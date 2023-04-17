與此同時，貴州茅台17日開盤股價升1％左右，股價報1,734元，市值約2.18兆元。2023年，中國移動A股累升逾50％，貴州茅台股價持平。
中國移動在AH兩地上市，總股本213.7億股，其中港股股本204.6億，股價近68港幣，港股價值近1.38兆港幣；A股股本9億餘股，股價突破人民幣102元，A股市值逾人民幣900億元。
A股17日早盤，中國移動股價升4.15％，報人民幣（下同）102元，總市值升至2.19兆元，超越貴州茅台成為A股市值最大公司。
與此同時，貴州茅台17日開盤股價升1％左右，股價報1,734元，市值約2.18兆元。2023年，中國移動A股累升逾50％，貴州茅台股價持平。
中國移動在AH兩地上市，總股本213.7億股，其中港股股本204.6億，股價近68港幣，港股價值近1.38兆港幣；A股股本9億餘股，股價突破人民幣102元，A股市值逾人民幣900億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。