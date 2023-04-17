與此同時，貴州茅台17日開盤股價升1％左右，股價報1,734元，市值約2.18兆元。2023年，中國移動A股累升逾50％，貴州茅台股價持平。

中國移動在AH兩地上市，總股本213.7億股，其中港股股本204.6億，股價近68港幣，港股價值近1.38兆港幣；A股股本9億餘股，股價突破人民幣102元，A股市值逾人民幣900億元。

A股一哥換人！ 中國移動總市值超越貴州茅台
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