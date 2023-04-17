丁噹平常習慣自煮三餐，她日前煮養生糊時，不慎發生意外，被剛煮滾的燕麥糊燙傷，導致左手、左臉當場紅腫、起了大水泡，左眼也無法睜開，馬上做了緊急處理「沖脫泡蓋送」後趕緊去醫院就醫，所幸並未傷到水晶體和角膜，她才鬆了口氣。
丁噹當時將剛煮滾的養生糊放入破壁機攪拌，正確使用方式應是等待內容物冷卻後才能放入，但她一不留神未注意到燕麥糊尚未冷卻就開啟啟動鍵，此時熱騰騰的養生糊往外噴飛，她左手、左臉當場被燙傷，左眼也睜不開，一度擔心眼球灼傷影響到視力，所幸隔天消腫後，醫生檢查是燙到眼皮。
目前丁噹眼睛已消腫，但仍需回診追蹤，她表示：「不要擔心都是皮外傷，因為接下來有《搭錯車》演出，沒有把自己照顧好，很對不起大家！」她兩週後有工作，依目前復原進度應該不影響。
丁噹主演的華語音樂劇《搭錯車》世界巡演即將在6月24日、25日於臺南文化中心登場，最近丁噹除了準備音樂劇外，日前也利用空檔去報名琴床課程，藉由琴弦震動產生共振，進而達到身體放鬆，不斷地增進自己，希望能讓音樂劇注入更多能量。
而丁噹今天生日，生日願望就是好好照顧自己，把傷養好，期待6月《搭錯車》和粉絲相見。
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