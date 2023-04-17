警方查獲現金、人頭帳戶存簿、手機等相關證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲現金、人頭帳戶存簿、手機等相關證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄詐騙集團車手49歲翁姓男子、43歲于姓男子日前到銀行提領贓款72萬元，拿出合約書表示錢要經營貿易公司做生意用，但面對行員提問時回答含糊，遭行員起疑報警。警方獲報到場，先對2人盤查，後續查出帳戶遭警示，於是再將2人逮捕，依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦。據了解，2人從上月初開始提領並得手約330萬元，警方持續溯源金流，釐清上游集團。

據了解，翁、于長期失業，因缺錢花用，經過友人介紹下，3月初加入詐騙集團擔任車手，幫忙替詐團提領贓款，再抽成3000至5000元獲利。因提領多為大筆金額，為不讓行員起疑，翁男還將自己帳戶提供給詐團，由本人提領讓行員降低戒心，還會自製「貿易公司合約書」，表示是公司做生意要用，行員信以為真，讓翁男得逞。

12日中午12時許，翁、于2人前往苓雅區某銀行，臨櫃提領72萬元，並如往常秀出合約書，但行員卻愈看愈奇怪，於是向翁男詢問細節，此時翁男卻回答相當含糊，於是行員驚覺有異，趕緊報警求助。

高雄市刑事警察大隊獲報，先請轄區苓雅分局派遣員警到現場盤查，同時用165反詐騙系統分析相關金流資料，發現翁男帳戶已經被列為警示，於是立即趕往現場，將翁、于2人逮捕，並查獲現金72萬元、人頭帳戶存簿、手機等相關證物。

據了解，警方根據翁男的帳戶中，得知翁男上月擔任車手以來，已提領了約330萬元，再加上此次72萬，提領了約400萬元。翁、于落網後也未詳細交代上游集團、金流，全案依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送高雄地檢署偵辦，警方仍持續追查金流，釐清上游集團共犯。