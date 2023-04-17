台南市政府水利局獲內政部營建署補助7300萬元，進行德糖路T幹線雨水箱涵新建工程，預計今年9月中旬完工。（水利局提供／洪榮志台南傳真）

台南市仁德區德糖路低窪路段，每逢大雨經常積淹水，市府於2020年底完成「仁德特27道路工程下游段箱涵」，初步先改善排水後，又獲得內政部營建署補助7300萬元，進行德糖路T幹線雨水箱涵新建工程，完善上游段的雨水排水系統，進一步改善德糖路、民安路等地的積淹水情況，預計今年9月中旬完工。

今天上午市長黃偉哲前往視察工程時，強調減緩仁德地區的積淹水為第一要務，在市議會與地方里長的協助之下，目前工程推動順利，進度也有微幅超前，預計完工後，該地區面對短時強降雨時，可以更有效地排水，降低淹水風險。

黃偉哲還要求市府水利局，鑑於該工程預計今年9月完工，如果完工前遇到大雨，需規畫臨時抽水機等應急措施，協助區域順利度過今年汛期；至於工程期間因封路造成的交通不便，他也指示警察局協助疏導。

水利局指出，市府持續推動三爺溪流域與周邊地區的排水改善，包括2022年完成三爺溪流域全段主流整治，並透過「台南市仁德特27道路東段工程」、「台南市仁德區德糖路T幹線雨水箱涵新建工程」等工程，在德糖路及民安路段新建雨水箱涵、改善側溝系統，加速地表逕流排水，希望降低周邊地區的淹水風險，解決該地區的積淹水現象。