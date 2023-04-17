香港男星劉青雲昨（16）日憑《神探大戰》獲封香港金像獎影帝，是他第3度奪下最佳男主角，而他曾在第2次奪獎時，在台上感謝老婆郭藹明的支持，兩人將近30年的感情，一直都是香港影壇相傳的佳話。

劉青雲在1982年加入電視台演員訓練班，出道初期以電視劇為主，代表作品包括《新紥師兄》、《大時代》，90年代後才轉戰電影圈，隨後又出演多部電影作品，甚至入圍17次香港金像獎，獲封3屆影帝，更是公認演技極佳的男演員。

劉青雲憑《神探大戰》獲封香港金像獎影帝。（圖/中新社）

而郭藹明在1991年獲選為香港小姐，是美國南加州大學碩士的她，被譽為史上學歷最高的香港小姐，出道後就與劉青雲合演《大時代》，但當時兩人並未搭上線，是在玉女掌門人周慧敏的助攻下，才擦出愛火，隨後交往4年於1998年結婚。

然而，兩人剛開始交往時卻發生過一段小插曲，劉青雲曾在節目上分享一開始約會的情景，表示當時自己沒有車，所以郭藹明開車去接他，但被誤以為是要跟老婆借錢，因為他平常不會跟老婆交談，更不用說主動提出約會，因此突然打電話讓老婆覺得不太尋常。不過，也因為那通電話，兩人才發展成現在濃厚的情感，即使郭藹明已淡出演藝圈，仍會陪伴劉青雲出席大大小小的活動，將近30年的好感情都不間斷。