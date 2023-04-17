一生中難免遇到挫折或困難，除了靠自己解決外，有貴人相助也能讓事情更快迎刃而解。大陸命理專欄「運勢女王」分享，巨蟹座、雙子座和射手座因為為人善良、誠實，所以天生擁有很好的貴人運，無論遇到什麼樣的困難，都會有貴人願意伸出援手，幫助他們解決難題。

▎巨蟹座

巨蟹座個性好相處，待人處事十分誠懇，做事情也相當可靠，他們明白自身的能力在哪裡，不會輕易誇下海口，從不造成他人麻煩，同時還會不斷提升自己的能力，因此不管在生活上還是事業上，都能讓身邊的人感到非常安心，也因此累積不少人脈，遇到困難時都會有人主動幫忙，讓他們的發展更加順利。

▎雙子座

雙子座個性開朗，很會和人交際，說話幽默風趣，但不會讓人覺得只是在吹牛，此外他們做事積極主動，具有一定的領導能力，能帶領身邊的人一起做好工作項目，在事業中始終保持誠懇的態度，不但能收穫大筆財富，也可以得到許多人的認可，並將這些人轉化成自己的貴人，讓前途更加光明。

▎射手座

射手座個性善良且誠實，他們的人生態度較為淡然，做任何事都不會太極端，這為他們的發展增添了更多可能性，儘管有時候比較粗枝大葉，卻有很多貴人願意幫他們一把，無論面對什麼樣的困境，他們都能得到貴人的幫助，順利解決問題，並過上順遂的人生。