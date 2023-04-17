因為海外市場對新能源汽車需求強勁，韓國上個月汽車出口金額高達65.2億美元，年增64.1%，是有史以來最高單月金額，也重寫2月紀錄56億美元。另外在數量方面，年增48%至262,341輛，也是2016年12月以來最多。

不過，汽車類股並沒有受到激勵，像是現代汽車跌0.46%，起亞也跌0.7%。在其它權值股方面，傳出內建搜尋引擎將以微軟Bing取代谷歌的三星電子，股價走跌0.31%，SK海力士也跌1.57%。

韓元兌換一美元在1,312.3價位附近，韓元大貶13.4元。