仁武區水防道路坑洞害騎士摔車 水利局派人搶修 13:272023/04/17 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市一名機車女騎士於日前騎車行經仁武區一處水防道路，因天色昏暗，沒有發現路上的坑洞，導致摔車。圖為事發地點。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市一名機車女騎士於日前騎車行經仁武區一處水防道路，因天色昏暗，沒有發現路上的坑洞，導致摔車。高雄市水利局說，已經派人搶修。此處雖然屬於一般道路，但也是水防道路，路口沒有設立民眾禁止進入的標誌。 根據網友提供的影片，這名女騎士當時期在仁武區仁林路仁安一巷的道路，因為沒有發現路上這個坑洞，導致摔車。 仁武警方表示，當事人並沒有報案。警方到場會勘，發現現場已經架設三角錐，提醒用路人注意。水利局說，此處是獅龍溪的水防道路旁側溝，溝蓋破損，長60公分、寬35公分，接獲訊息後已經派人搶修。 #高雄 #天坑 #仁武 #摔車 #水利局 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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