高雄市一名機車女騎士於日前騎車行經仁武區一處水防道路，因天色昏暗，沒有發現路上的坑洞，導致摔車。高雄市水利局說，已經派人搶修。此處雖然屬於一般道路，但也是水防道路，路口沒有設立民眾禁止進入的標誌。

根據網友提供的影片，這名女騎士當時期在仁武區仁林路仁安一巷的道路，因為沒有發現路上這個坑洞，導致摔車。

仁武警方表示，當事人並沒有報案。警方到場會勘，發現現場已經架設三角錐，提醒用路人注意。水利局說，此處是獅龍溪的水防道路旁側溝，溝蓋破損，長60公分、寬35公分，接獲訊息後已經派人搶修。