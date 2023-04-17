麥可思連續5年發佈的《中國本科生就業報告》顯示，從2017屆至2021屆大學生平均起薪分別為4774元（人民幣，下同）、5135元、5440元、5471元、5833元，呈現逐年增長態勢，合計在5年間上漲超過千元的1056元。具體到專業分布上的話，則看到有資訊安全與軟體工程專業的大學生位居起薪前兩名，2021屆的畢業生分別有7439元與7205元。

據界面新聞報導，且整體從招聘薪資來看，IT相關工作提供相對高的薪資。據2021屆大學畢業生畢業半年後的薪資水準統計顯示，位列前8名的職業起薪都超過7000元，並且都屬於IT行業。

就起薪來看，身具資訊安全專業的大學畢業生，已連續5年排名第一，該專業畢業生平均月收入，從2017界的6386元，逐年提升至6972元、7310元、7396元、7439元，歷年薪資均高出同屆平均水準1600元以上，且5年間薪資上漲1053元，增幅約為16％。

長期排在高起薪榜單第二名的是軟體工程專業，近年起薪分別為6259元、6733元、7123元、7082元、7205元），整體也呈現穩中有增的態勢，5年間增加了946元，增幅約為15％。