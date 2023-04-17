莫凡彼創意甜點「芝加哥蘋果派佐蜜糖吐司」。（莫凡彼提供）

海壽司推出3款母親節限定黑鮪魚料理。（海壽司提供）

母親節即將到來，莫凡彼集團旗下的「莫凡彼餐廳」，今年推出母親節限定的「俏媽咪獨寵食光」套餐，節慶限定主餐「義式油封蕃茄鮮魚佐藍莓鴨胸」，以酸甜藍莓配上鴨肉的豐富口感，加上主廚獨門特製的鮮魚，創造出獨特的美味饗宴；結合瑞士莫凡彼冰淇的淋創意甜點「芝加哥蘋果派佐蜜糖吐司」，以美式經典蘋果派濃郁的肉桂香氣，加上外酥內軟的蜜糖吐司，配上兩球莫凡彼冰淇淋。

4月20日至5月14日至莫凡彼，出示按讚+分享莫凡彼餐飲集團母親節活動貼文畫面，即可獲得莫凡彼單球冰淇淋小球一份，每份限換一次。

另去年9月加入莫凡彼集團的「海壽司」，推出3款母親節限定黑鮪魚料理，其中「黑鮪魚腹刺身」擁有油花密布的粉嫩腹肉；「鮪魚三響」可一次品嚐到鮪魚的不同口感；「黑鮪魚腹壽司」以鮮明脂肪紋路的黑鮪魚腹，搭配Q彈醋飯。5月1日至5月14日按讚+分享海壽司FB母親節活動貼文，並於留言區留下任務文字，有機會抽到黑鮪魚腹刺身一份。