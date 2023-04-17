每個觀光景點都有代表性人物，澎湖一名網友表示，白沙鄉城前社區的觀光碼頭多了一座一大一小的牡蠣雕像，其中大牡蠣有一頭白色捲頭短髮，笑容可掬的樣子，讓不少網友聯想到監察院院長陳菊，直呼「好像花媽」。

原PO昨（16）日於臉書社團《沿著菊島旅行-澎湖資訊網》上傳兩張照片指出，澎湖白沙鄉城前社區設立新的地標「城前鮮蚵」。只見觀光碼頭多了一大一小牡蠣雕像，外型都是圓滾滾、露出和藹的笑容，大牡蠣有一頭白色捲頭短髮，右手比讚、左手比出「YA」手勢；小牡蠣則是高舉雙手。

澎湖多了新地標。（圖／澎湖傑克家族民宿授權提供）

網友對新地標的評價兩極。（圖／澎湖傑克家族民宿授權提供）

圖文吸引千名網友關注，不少人聯想到監察院院長陳菊，「花媽？」、「好像陳菊」、「感覺像陳菊」、「誰家阿嬤的臉啊！花媽？」、「這審美觀領先全球」、「澎湖是不是在挑戰全台最醜吉祥物，上次在澎科大外面看到尼莫差點摔車」、「好奇這是哪個設計師做的作品」、「有夠詭異的」、「半夜經過我可能會嚇死」、「不要有那張臉會好很多，不必什麼都要擬人化」。

但也有人大讚牡蠣很可愛，「想朝聖」、「今年夏天我要到澎湖合照」、「很可愛的牡蠣」、「花火節再來去朝聖」、「我覺得很討喜耶」。