泰國下個月15日大選，根據最新民意調查顯示，泰前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒、泰前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）的姪女，貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）繼續領先其他對手。

《曼谷郵報》報導指出，根據泰國國立發展管理學院（NIDA）4月3日到7日的民調，貝東丹的支持率高達35.7％；前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）排名第二，支持率為20.3％；現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）以13.6％名列第三。

相關民調以電話訪問方式進行，受訪對象為全國2000名18歲及以上不同教育、職業和收入階層的選民。

另外，調查也發現，最大反對黨為泰黨（Pheu Thai）獲得最多支持，支持率達47％；第二則是另一個反對黨前進黨，支持率為21.8％；帕拉育代表的團結建國黨（United Thai Nation）以11％排第三。