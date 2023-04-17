為了推廣分散式發電，台北市環保局預計補助1億元供住宅社區設置創能、儲能設備，計有3種方案可供選擇。環保局說明，每案補助額度不超過建制總經費49％，社區每案最高可獲200萬至600萬元補助，住宅每案補助上限100萬元，5月1日起開放申請。

環保局說明，台北市溫室氣體排放量7成以上來自住商部門，其中以使用電力造成間接溫室氣體排放為大宗，台北市平均年用電量約159.86億度，1度電約等同排放0.5公斤二氧化碳，若想達成2050年淨零排放目標，僅靠節能減碳無法達成，必須發展綠色創能、儲能，並且參考歐洲、日本的做法，採分散式發電方式，推廣到社區、住家、商辦，達到供電自給自足目標。

因此，環保局推出「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助對象為台北市轄內房屋所有權人及社區管理委員會，補助方案共計3種，每一申請人或每一場址僅能獲1次補助，每案補助額度不超過建置總經費49％為限，5月1日到7月31日開放申請，但補助經費用完即停止申請。

環保局說明，方案A補助對象以社區為主，公共區域申請創能儲能及節能項目，每案補助上限新台幣600萬元；方案B分為住宅或社區公共區域申請創能搭配儲能項目（創能或儲能方案不得單獨申請），社區每案補助上限新台幣400萬元，住宅每案補助上限100萬元。方案C補助對象也是社區，公共區域申請節能項目，每案補助上限新台幣200萬元。

環保局解釋，創能項目包含設置於住宅或社區公共區域用電的太陽能、風力發電等再生能源、氫燃料電池發電等新興能源，或其他零碳技術等自用發電設備；儲能項目則須與創能設備連結，作為日常或緊急供電使用；節能項目以設置於社區公共用電的能源管理系統或冰水主機為主。

環保局表示，申請人可採親送或郵遞方式提交申請文件，環保局收件後將由專人電話聯繫申請人，約定時間至現場勘查，經環保局審核通過後，由申請人進行發包作業或通知配合廠商進行施作，最晚須於今年11月30日前完成施作，並檢附成果報告書向環保局申請查驗，待查驗完成後即核撥補助款項，民眾如有疑問，可撥打諮詢專線（02）27203971洽詢承辦人陳先生。