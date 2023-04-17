天心（右）分享異國戀心情。（三立提供）

由天心與小煜主持的談話性節目《辣個女生》，近期討論「就要外國人！關於我們的異國戀」。天心嫁韓國人多年，當年身為攝影師的老公透過鏡頭認識天心，「這女人好溫柔，我要認識她！」後來老公說「相信直覺是錯的！」被問異國戀真的好嗎？天心笑說能不要異國戀真的盡可能不要，最難熬的依舊是《觸不到的戀人》，比方說冷冷的天氣需要一個擁抱時，只能抱被子。但她覺得優點是，因為不常見面，所以每一次的見面都非常珍惜，結婚到現在七年，兩人每次見面還是充滿熱戀的氛圍。

頗有喜感的亞美將和泰國老公認識也很爆笑，在一次的尾牙續攤上，當時亞美將喝醉了就聲音很大的說自己會泰文跟瑜珈，剛好在場有一位泰國人，便有人慫恿她過去認識，而經紀人覺得他長得不像泰國人，所以亞美將一開口就問人家：「Are you Gay？」想說如果是或許可以送給經紀人，後來去泰國又再聯絡上，問她老公對自己的第一印象，他說「就是個瘋婆子！」不過在泰國結婚相當困難，需要一道道的手續，找代辦又要花一大筆錢，因為亞美將工作本就常到泰國，便決定不要浪費錢自己辦就好，前前後後來回台泰6次，大約花了5個月才終於登記成功。不過因為還需要面試才算真正的完成，後來就發生疫情一直拖到現在，所以到現在兩人在台灣還不算是合法的夫妻。

林芯儀首度公開戀愛故事，他與德國男友在長灘島海灘酒吧浪漫邂逅，她到當地的第一天是男友他們旅行的最後一天，晚上跟朋友在海灘酒吧聊天散心，旁邊轉角就坐著男友他們，她的朋友過去找他們聊天，林芯儀記得問他的第一個問題：「德國人真的很愛喝啤酒嗎？」就這樣認識，交往到目前已經3年多。她笑說當時男友對她一見鍾情，但林芯儀本人當下渾然不知，因為跟朋友當晚想跳舞，詢問他們後得知附近就有可以跳舞的地方，後來男友跟他朋友先回去了，但過了一陣子，男友竟然折返回來找她們，因為兩人根本一見鍾情，男友是為了她才折返的！後來男友不顧一切請假飛來台灣找她，回去後也每日生活分享，每天視訊就自然而然在一起。

而何美的異國戀是他出外景節目相遇到的，當時「愛玩客」到關島外景時，他是何美的跳傘教練，在跳完傘後他留下他的IG，後來為了要跳傘的照片，她便私訊他，就此兩人就搭上！說到這位男友，「他根本是教官管我管到不行！」會要求何美把近期、中期、遠程目標都寫下來，並且要真的去實踐！生活上的各種小事也是對她非常嚴格，喝發泡錠要立刻洗杯子，甚至會管她的攝影師跟經紀人。《辣個女生》每週一至三晚間十點於三立都會台播出。