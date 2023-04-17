台灣民眾黨黨主席柯文哲今天抵達華府訪問，預計將拜會美國官員與國會議員。他表示，此行的主要目的之一在讓美國了解柯文哲與台灣第三勢力。

柯文哲近日率團赴美國訪問，展開「自由台灣，對話之旅」。在結束紐約與波士頓行程後，柯文哲一行今天抵達華府訪問。

柯文哲接受媒體訪問時表示，這趟訪美行最主要是希望認識美國，從美國回頭看台灣，也讓美國認識柯文哲與台灣第三勢力。

至於何時與美國行政部門與國會議員會晤，柯文哲僅表示，「見完了，你們就知道」。從目前已知的行程中，柯文哲預計18、19日下午拜會國會議員，19日上午的「重要拜會」，預料將會晤美方官員。

柯文哲也表示，目前在各方面都與美國親近，但也無須就此與中國大陸惡言相向。過去他在台北市長任內舉辦多次雙城論壇，有交流就會增加善意，最起碼能減少誤解和擦槍走火。

對於外界最關心的明年總統大選動向，柯文哲指出，台灣現在還是有穩定的不投藍不投綠的第三勢力，只是尚未大到只憑自己就當選，但選舉還有9個月可以努力。至於是否和藍或綠合作，「順其自然」。

柯文哲評估，台海理論上不會發生戰爭，因為對中美台都沒有好處。但歷史上很多戰爭都是擦槍走火，還是要做預防動作。台灣不能只想依靠美國保護，最後仍得靠自己。

柯文哲此行訪問華府，除了將拜會美國官方與國會議員外，明天將拜會美台商會並前往喬治華盛頓大學演說；18日除了拜會國會議員外，還將出席玉山科技論壇茶會。

19日上午的「重要拜會」結束後，下午將前往約翰霍普金斯大學演說，與前美國在台協會（CSIS）副處長葛天豪（David Keegan）對談，並拜會國會議員；20日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）演講、對談和參加閉門會議；21日將赴雙橡園會晤駐美代表蕭美琴。