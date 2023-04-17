(台鐵提供)

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配合鐵道局嘉義市區鐵路高架化計畫及EMU3000型城際列車、EMU900型電聯車陸續投入營運，台鐵下周三（26日）起大改點，共影響386列次。台鐵表示下周二上午8點起在台鐵各大車站提供冊本式時刻表10萬本讓旅客免費索取，送完為止。

台鐵表示，此次EMU3000型特仕車將替駛原PP車型，且將參考台灣高鐵作法，試辦自由座，共有6節，票價95折。

此次大改點，西部幹線將增開EMU3000型及普悠瑪各2列直達車，西線自強號運能提升7.6％。其中增開EMU3000型自強號143次、110次，台北－高雄行駛時間3小時57分，行駛區間周一至周六是七堵到潮州，周日經北迴延長行駛至花蓮。增開普悠瑪列車131次、132次，台北－高雄行駛時間3小時40分；131次行駛區間南港到潮州、132次枋寮到南港。

此外，原行駛南半環377次（台中-台東）、378次（台東－台中）將延長行駛區間七堵經南迴至台東，並更改車次161次、168次。

台鐵表示，EMU3000型及900型電聯車投入東部地區替駛PP推拉式及DMU柴聯自強號，提升東線及南迴線運能9.8％。其中，原DMU柴聯自強號407（台東－樹林）、242次（樹林－花蓮）由EMU3000型自強號替駛，242次延長行駛至台東並更改車次為442次。另原PP推拉式自強號編組443次（新左營－樹林）、484次（彰化－台東）及南迴線302次（台東－新左營）、305次（新左營－台東）、310次（台東－新左營）改為普悠瑪列車行駛。原莒光號702次（台東－新左營）、707次（新左營－台東）改為EMU3000型行駛。原莒光號704次（台東－新左營）、713次（新左營－台東）及DMU柴聯自強號235次（花蓮－樹林）、224次（樹林－花蓮）改為EMU900型區間快車行駛。

台鐵表示，為增加夜間軌道設施養護時間及提升PP推拉式自強號妥善率，投入EMU3000型特仕車替駛原PP車型，並參考台灣高鐵作法，試辦自由座。替駛車次包括：117次（基隆－潮州）、146次（潮州－七堵）、191次（七堵－潮州，改點後更名為133次）、192次（潮州－七堵，改點後更名為120次）、145次（七堵－潮州）、108次（潮州－七堵）。EMU3000型特仕車將指定6節自由座車廂（第4車到第9車），並以總量管制方式發售自由座乘車票避免擁擠，非當次車旅客、持電子票證及定期票旅客均不得搭乘。

台鐵表示，自由座票價以乘車區間自強號票價95折計算，開放於乘車前4日（含）於本局官網、車站窗口及多功能自售機預購。但僅限窗口及多功能自售機取票，不開放手機QR行動票證或超商及郵局取票。