祖安昨晚在最後一首安可曲前，忍不住激動潰堤。(索尼音樂提供)

Ozone左至右：子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷。(索尼音樂提供)

男團Ozone一連兩天在北流舉辦「One And Only」大型售票演唱會，繼首日演唱會上子翔、文廷、哲言淚灑舞台後，昨（4／16）隊長祖安在安可曲前也激動潰堤。慶功記者會上哲言毫不猶豫大呼：「結束後第一件事就是要爆吃一頓！」他們開出麻辣火鍋、燒肉等美食清單，要逐一攻陷，且佳辰和子翔也說：「我們6個人有計畫要去遊樂園玩，想去好好放鬆、釋放壓力。」而煥鈞表示完成這場演唱會就像在圓夢清單上又打上一個勾，內心十分感動。

而祖安在舞台上爆哭的樣子，讓團員們都嚇一跳，因為他很少在大家面前有這麼激烈的情緒表現，昨天幾乎哭到無法好好說話，記者會上祖安感性分享：「從練習生時期到現在一路走來，成為Ozone面對很多評論跟質疑，壓力很大，但我們能做的就是把自己做好，記取我們不好的地方。想到從小屁孩時乏人問津，到現在站上這麼大的指標性舞台，忍不住哭了。」

為了這次演唱會，文廷、祖安和煥鈞在練習過程和表演時都受了傷，文廷因為吊鋼絲而雙臂瘀血、大腿內側紅腫，彩排後空翻時還不小心撞到LED面板，導致腹肌被拉扯到，相當不順利，不過這兩天的表現都讓他十分滿意，直說：「很開心都有把該做的東西做好。」祖安和煥鈞也在表演時掛彩，祖安第二天開場就磨破膝蓋，仍敬業完成好幾支舞蹈表演，受傷部分反覆磨擦，依然咬牙跳完；煥鈞的腳更是不知道什麼時候整塊皮被磨到不見，令人相當心疼！

演唱會上，Ozone的家人都到場支持，佳辰直說：「我知道我爸爸有來，可是一直找不到他。」最後竟然是祖安先替佳辰找到爸爸；而煥鈞爸爸還撿到了團員們在台上丟出的演唱會周邊毛巾，他補充說道昨日演唱會上唱到〈Purple Days〉時，身為演唱會舞者的哥哥突然熱情衝向前抱住他，讓他超級感動！哲言的家人則穿著他自創品牌的紅色外套，十分引人注目，哲言表示媽媽這次號召了許多爸爸的朋友們前來支持，媽媽更在近距離推車環節時，拿著特別製作的應援扇子給他，非常可愛。而Ozone在演唱會上首唱影集《不良執念清除師》主題曲〈痛苦擁抱〉，該曲今日中廣電台首播，4／18上架。