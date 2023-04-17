老舊大型柴油車空氣汙染嚴重影響民眾健康；台南市原生性PM2.5排放量柴油車更占2成。市府環保局表示，政府持續推動大型柴油車汰舊換新補助，車主最高可省43萬元；針對1到3期柴油車，只要年底前到環保署認可的保養廠調修燃油控制系統或加裝空汙防制設備，也享有最高補助8萬元的好康，呼籲車主把握機會落實源頭汙染減量。

環保局統計，台南市從2017年起至2022年底，報廢、汰舊換中古及汰舊換新柴油車共計4560輛；調修燃油控制系統及加裝空汙防制設備共1062輛。經換算，共減少細懸浮微粒約218.5噸、氮氧化物約4024.3噸、總懸浮微粒約238.1噸、一氧化碳約1396.4噸，以及非甲烷碳氫化合物約369.1噸排放量，對改善空氣品質助益頗大。

環保局還說，根據環保署的資訊推估，台南市的原生性PM2.5排放量中，柴油車占了2成左右，車主應利用政府提供補助時，加速淘汰老舊大型柴油車或落實車輛調修保養，改善國內空氣品質。

另外，車主報廢1到3期大型柴油車並購買新型大型車且完成新領牌照登記者，可享最高40萬元補助；若汰換為電動大型車或六期柴油車，還可享最高3萬元補助。

至於暫時沒有汰換需求的車主，年底前到環保署認可的保養廠調修燃油控制系統，最高也能補助8萬元。相關補助資訊及線上申請，可至環保署「大型柴油車多元補助方案申請及宣導專區」（網址：https://dvs.epa.gov.tw/）查詢。