尚騰汽車集團繼經銷歐洲血統Skoda、性能奢華跑車Porsche兩大歐系品牌之外，旗下新成立之尚麒汽車自取得Kia新北市經銷權以來，今日舉辦「尚麒Kia新莊展示中心」開幕活動，並且跨業攜手台灣最大韓式料理連鎖餐飲－豆府集團打造一系列沉浸式服務體驗，為國內新車經銷服務格局再樹立全新標竿。

尚騰汽車事業營運規劃處長蘇嘉明表示，在過往所謂頂尖服務與豪華品牌有著密不可分的關聯性，但我們的見解是不論任何汽車品牌的汽車客戶都值得享有與眾不同的貼心服務。而創新概念的落實並帶給消費者前所未見的感受或體驗，這是尚騰汽車集團耕耘台灣汽車市場的核心服務價值！尚麒Kia是一個創新的嘗試，未來我們也會持續努力打造引領台灣汽車市場的服務規格與內容，滿足所有消費者的期待與需求。

作為近年品牌聲勢與銷量皆大幅成長的韓系汽車品牌Kia，尚麒汽車十分看好。除了Kia品牌同時擁有乘用車與商用車的完整產品線之外，再加上優異的產品本質與齊全的電動車產品計劃，因此極具發展潛力。因此尚麒汽車特別選址交通動脈匯集的新莊中正路投資全新據點。

尚麒汽車投資上千萬元打造的全新Kia展示中心，總佔地近300坪的新車展示空間採用韓國原廠規範，以全新設計理念「Opposite United」－對立的和諧為核心，打造出嶄新 “Kia Store”氛圍，展示間內能同時展出8款最新車型。此外，為因應Kia新能源車之產品規劃，尚麒Kia亦於展間內規劃AC行動充電樁為電動車款進行充電、也能為客戶進行充電展示與說明。開闊明亮的展廳內另設有兩間專屬洽談室，有別於開放空間自由賞車的自在氛圍，洽談室則提供專屬空間並設有55吋4K螢幕可供輔助說明，滿足不同客戶的多元需求。

尚騰汽車集團旨在提供國內消費者嶄新的新車經銷體驗，因此尚麒Kia新莊展示中心與「豆府集團」攜手合作，為韓系品牌Kia顧客服務提供前所未見風貌。豆府集團是全台最大韓式料理餐飲連鎖集團，旗下擁有包含燒肉、鍋物、套餐等不同風格的韓式主題餐飲，如涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房與釜山宗家⋯⋯等等，也有連續六年榮獲米其林推薦的帕泰家泰式料理。

在開幕記者會當天，豆府集團董事長吳柏勳亦當場宣布：將全台獨家提供Kia尚麒汽車所有來店的賞車貴賓享用海苔及辣椒餅等韓國點心，未來也將推陳出新結合特色餐飲，為尚麒Kia汽車的顧客服務增色添香。

此外，Kia尚麒汽車的客戶於涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家….等餐廳用餐亦皆可享有贈送餐點的專屬優惠，雙方跨界合作以原汁原味的當代韓系風貌呈現給台灣消費者。

不僅如此，承襲尚騰集團頂尖服務理念，尚麒Kia新莊展示中心更將奢華品牌的VIP禮賓服務概念導入，採用與台南保時捷中心相同、世界第一台結合IoT智慧物聯網應用功能的「Flavor Leaks 風味原萃」頂級手沖咖啡機，能透過雲端控制與存取還原咖啡大師專業手法，為來店貴賓提供風味多元且味道精準的手沖精品咖啡味蕾享受。