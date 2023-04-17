住警器發揮功效，土城民宅火警成功叫醒3人逃生。

新北市土城區慶利街某公寓2樓本月14日下午2時許因炊事不慎引火，由於屋主已安裝新北市消防局補助的住宅用火災警報器，當下即發揮功效，喚醒午睡中的屋主，立刻衝到廚房撲滅火勢，樓上2戶鄰居因濃煙上竄，也引發住警器動作，共3人及時逃生，免除人命傷亡。
消防局第五大隊指出，本案起火戶客廳有加裝住宅用火災警報器，在火災初期發出警示，提醒屋主及早進行應變；同棟4樓的2位鄰居，恰巧家中也有安裝消防局補助的住宅用火災警報器，火災當時，因濃煙往上飄竄，第一時間偵測到樓下有火災發生，同步發出警示提醒，2人被驚醒後立刻逃至1樓避難。
第五大隊長鍾世銘表示，因屋主已事前安裝由消防局補助的住宅用火災警報器，才能於火災發生第一時間，發揮「提早預警、提早發現、提早應變」功效，也提醒民眾預防廚房炊事火災，養成「人離火熄」的習慣。
消防局表示，近年持續輔導5樓以下公寓或透天厝加裝住警器，補助1戶1顆，並希望民眾再自行添購，達到每室都安裝1顆為目標。呼籲5層樓以下尚未安裝住警器的住家及早安裝，以利初期發現火災，才能爭取火災初期的逃生時間，減少生命財產損失。
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