新竹縣主辦112年全中運主題曲《發光》正式亮相！縣府邀請金曲歌手依拜維吉和金曲製作人曹登昌這對優秀夫妻檔作詞、作曲，以輕快流暢的節奏，充滿鼓勵性的歌詞，期望能帶給所有選手正能量。

依拜維吉唱全中運《發光》主題曲，歌聲甜美、充滿力量，縣長楊文科盛讚歌曲琅琅上口，期能振奮所有選手，拿出最佳實力。

依拜維吉說，接到創作委託時，就決定以輕快、偏搖滾的曲風作為創作主軸，與先生通力合作完成歌曲，《發光》從發想到完成僅花一周多的時間。

依拜維吉透露，由於全中運以國中、高中生為主體，青春期的孩子情緒起伏較大，她希望能以充滿能量的詞曲，鼓舞選手在場上好好發揮，因此無論從曲調、歌詞，都用心雕琢，期望能貼身為參加全中運的選手，打造一首專屬他們的歌曲。

從開頭的「一上場，你就是唯一主角」、「未來不會只是空談」，依拜維吉透露，她期望透過歌曲告訴選手的人生觀，是「贏或輸都沒關係，這是獨屬你的人生光芒」。

歌詞「逆著風，跑出閃爍的光芒，再大的壓力也不相讓」等，寫出選手備戰、面對競爭的努力，多少個揮汗如雨、受傷、挫折的日子，只為了場上「發光」的瞬間。

歌詞尾聲也寫出「用力揮灑英雄的狂妄，一起為自己發光，青春是我最大的寶藏」，帶出依拜維吉的期許，她的孩子剛自高中畢業，用母親的心情創作，透過充滿鼓勵、溫暖的歌詞，帶出青春的衝撞與火花，期望能帶給場上選手滿滿的正能量。

《發光》可在全中運官方網站主題曲收聽，也會在全中運4月22日開幕典禮上播放，創作者依拜維吉也受邀參加開幕式、選手之夜，屆時歡迎大眾前往欣賞。