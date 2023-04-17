改編自日本推理女王宮部美幸同名小說《模仿犯》，上月底於Netflix上線後好評不斷，除了主演吳慷仁與柯佳嬿在劇中表現亮眼外，配角們精湛的演技更是令人眼睛為之一亮，其中庹宗華更是包辦全劇淚點，而他曾是80到90年代一線男神代表，連天王巨星劉德華、梁朝偉曾當他的配角。

庹宗華在《模仿犯》中飾演一位即將退休的老刑警，為尋找失蹤的女兒，在劇中情緒近乎潰堤的模樣，讓觀眾看為之動容，連同劇男主角吳慷仁與原著小說作者宮部美幸都稱讚；此外，他在國片《關於我和鬼成為家人的那件事》中與出櫃同志林柏宏飾演關係緊張的父子，最後在許光漢的幫助下和解，也讓許多人看了相當感動，而這也引起部分年輕網友的好奇並在PTT掀起討論。

吳慷仁（右起）、庹宗華、侯彥西在《模仿犯》是簡一起偵辦連續殺人案的檢察官與刑警。（Netflix提供）

事實上，庹宗華9歲時曾拍過電影《母親三十歲》，1983年演出《小畢的故事》後受到關注，四年後憑藉《報告班長》系列中的「魔鬼班長」孫建國爆紅，成為5、6年級生的夢中情人，之後陸續接演了《七匹狼》、《異域》等電影，且在《異域》中劉德華與梁朝偉都也只是他的配角，而人氣相當高的他，也被多次提名金鐘獎，2005年終於憑《孤戀花》奪下金鐘獎戲劇類男主角獎。

庹宗華過去演出《報告班長》爆紅(左起李興文、鈕承澤、庹宗華、楊慶煌)。(圖/中影蒙太奇提供)

庹宗華2005年憑《孤戀花》奪下金鐘獎男主角獎。（圖／中時資料照）

不過，他卻自2006年以來多次鬧出酒後失態的風波，包括在桃園機場痛毆影迷、商務艙酒後咆哮、涉嫌性騷擾空姐等，2012年連前妻陳思都控訴他家暴，夫妻最終2015年簽字離婚，如今已沉寂了一段時間的庹宗華，最近以新作品一甩過去醜聞的陰霾，在電影《鬼家人》與影集《模仿犯》都繳出亮眼的成績。

2012年前妻陳思曾控訴庹宗華家暴。（圖／中時資料照）

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