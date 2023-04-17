印尼《羅盤報》（Kompas）14日報導指出，印尼政府相當關注台海局勢，已為35萬在台灣的印尼公民擬定一項戰爭時的撤離計畫。國民黨立委陳玉珍表示，相信印尼擬定撤僑計畫是確有其事，她之前參加外交使節活動時，跟其他國家的外交人員有討論，雖然國人不覺得台海緊張，但世界各國媒體都有來訪問她關於台海局勢緊張的議題。

陳玉珍還透露，她聽到不只印尼有撤僑計畫，還聽過其他國家提出。她說，這是外交使節跟她聊天時透露的，也有增派來台安全人員，做一些相關準備，她認為，其他國家看到台海局勢，自然會擬定撤僑或保護人民計畫，這是無可厚非的狀況。

國民黨立委曾銘宗說，有許多外媒稱台灣海峽是最危險最嚴峻的地方，這也是蔡政府執政7年多來的結果，大家可以想看看，過去馬政府執政台海和平穩定，兩朝差別如此大。而且不只印尼撤僑，也聽說日本要撤僑，顯然不是單一國家的做法。他表示，台灣真的那麼危險嗎？蔡政府執政後讓台海變成亞洲最嚴峻的地方，蔡政府有沒有責任？

民眾黨立委張宏陸則不認為會影響其他國家跟進撤僑，但他也提醒，這是表態談判籌碼，外交部應該要謹慎處理。他說，外交部應和印尼方面溝通，據公開資料顯示，在台灣最多外籍勞工為印尼籍，背後可能有大陸的壓力，想把台灣勞動力撤走，政府應注意周邊國家動態。

民進黨立委陳亭妃說，事件如何發展有待討論，目前相關報導只是揣測，未經事實查證，過往也有很多假論述假消息，要確認有這樣的狀況才能論述，否則每次提到就不斷討論，結果最後是假的。