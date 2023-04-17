據美國之音報導，向來有「中國出口市場風向標」之稱的廣交會，情緒壓抑的出口商們表示，全球經濟疲軟嚴重影響他們的生意，迫使許多公司凍結投資，削減勞動成本等。廣交會的慘淡情形表明，中國3月份出口意外超預期增長，反映了出口商只是完成去年疫情拖累和積壓的訂單，而不是經濟重現活力。

路透社報導說，中國去年突然取消嚴厲「清零」防疫封城封控措施以後的首個最大的交易會召開之際，正值美國和歐洲的借貸成本增加嚴重抑制對中國商品需求。

報導援引台州市航傑燈具公司一位代表的話說，今年的訂單與去年相比下降了30％。他稱，去年的困難來自後勤及生產打亂，但那是內部問題，可以靠當地政府解決，而現在的是外部問題，沒有招數。

他表示，今年將是他們公司最艱難的一年，因為烏克蘭戰爭造成電力成本激增，進一步減弱了對裝飾燈具的需求。他說，公司不可能再降價，只得謀求降低人工成本，依賴合同工，在每年9到10月將聖誕節訂單發出後，便解雇工人。他說，如果今年的訂單更弱，工廠將更早地解雇工人。

廣東中山一家生產抽風扇的電子公司的銷售經理表示，在今年第一季度訂單減半後，也有同樣的裁人計畫。他說，在他的工廠，有訂單工人就上班，甚至周末加班。但是今年工人都不用加班了。

寧波一家剃鬚用品廠商說，工廠已經解雇了許多工人，如果訂單情況不改善，未來幾個月將降價。

中國製造業面臨的日益惡化的就業前景，將引發政策制定者的關切。當局計畫今年新增1200萬個就業崗位，高於去年的1100萬的目標。

報導稱，路透社採訪的幾十個中國供貨商說，鑒於今年需求疲軟，他們沒有改進生產線或增加投資的想法。

另據美國彭博社報導，這個星期將公布的中國的主要經濟數據可能顯示經濟活動有所增加，儘管還不清楚這次解除嚴厲防疫政策後的經濟反彈將會有多強勁或持久。

報導說，根據彭博社對經濟學家的調查，本周二的官方數據預計將顯示，第一季度GDP增長3.9％，高於去年第四季度的2.9％，但仍低於政府全年增長5％的目標。

報導表示，3月份的數據預計顯示，工業產出、投資和零售都會增長，儘管部分原因是與去年3月上海封城期間相比的基點較低。同時，一些經濟數據有好有憂。信貸和出口3月份的增長高於預期，但是低通膨率表明需求仍舊疲軟。

這些數據強勁的不確定性，增加了是否需要更多刺激方案的辯論。儘管中國官員目前避免採取激進的放鬆措施，比如削減政策利率，但今年他們採取了一個支撐經濟增長的立場。大陸央行中國人民銀行3月份向金融領域注入更多現金以鼓勵借貸。