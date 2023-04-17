清水警分局為維護交通安全，並防止各陣頭爭鋒搶轎，已嚴密規畫部署警、民力投入本次安全維護工作。（警方提供）

大甲鎮瀾宮媽祖將於21日深夜子時起駕，鑾轎凌晨進入清水、沙鹿區後展開遶境之旅；大甲媽將於30日回鑾鎮瀾宮安座，預計29日駐駕清水區下湳里朝興宮。清水警分局表示，清水警分局為維護交通安全並防止各陣頭爭鋒搶轎，已嚴密規畫部署警、民力投入本次安全維護工作。

大甲媽祖起駕、回鑾遶境進香活動期間，清水警分局指出，為維護媽祖鑾轎、陣頭秩序及服務香客信徒，動員警、民力、志工投入，由分局長周俊銘全程擔任指揮官，再由2位副分局長擔任2個分區指揮官，各所轄區所長擔任小區協調官，並規畫護轎組、機動組、交通組、安全維護組等，加強防制暴力衝突事件以及趁機扒竊行為，並將交通衝擊減輕至最低。

清水警分局表示，另因應人潮大量湧入，將隨鑾轎的行進，機動實施交通管制及調撥車道，屆時請各用路人遵照告示牌並配合員警指揮，以保障香客信眾安全與維護交通順暢；各沿線派出所也協請轄內志工，選定適當處所發放宣導品實施預防犯罪宣導，提醒民眾隨時提高警覺，防止各種危害發生，並注意隨身重要財物以防遭竊，警方除了鑾轎安全維護外，亦派員於人群中加強巡查。

清水警分局表示，今年將大量湧入信眾跟隨鑾轎，疫情雖逐漸解封，仍提醒民眾自主決定作好個人防疫措施。另外，清水警方亦呼籲鑾轎行經路線，請駕駛人勿任意停車並聽從交通指揮，警方將全力維護信眾及用路人安全，祈求本次遶境活動在媽祖慈悲心庇佑下國泰民安、風調雨順。

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