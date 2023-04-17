總統府提供

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我國代表團參與「第10屆國際展能節職業技能競賽」，贏得世界排名第3的佳績。蔡英文總統今天表示，政府會持續透過技職教育、職業訓練、以及技能檢定和競賽，來培養更多樣化的人才，提升台灣的國際競爭力，讓具有專業技能的人才成為國家經濟和社會建設的重要力量。

蔡英文今天上午接見「第10屆國際展能節職業技能競賽代表團」，肯定並感謝國手們的努力。她致詞時表示，第10屆的國際展能節職業技能競賽，因為疫情的關係推延了2年才舉行。這一次，各位國手為台灣帶回了8金、9銀、3銅的佳績，在世界排名第3，獲獎數更超越上屆。

今天現場還有參與培訓的裁判長、指導老師及翻譯團隊人員，蔡英文指出，大家的付出也功不可沒。因為有各位，才能讓國手練就精湛的技能，在國際競賽場上脫穎而出。

她說，為了迎接每4年舉辦一次的國際展能節職業技能競賽，從政府到民間都卯足全力，投入資源和人力。勞動部為國手量身打造培訓計畫，並且修訂辦法，除了提高獲獎獎金，也提高了培訓團隊的獎金，就是希望大家代表國家出國比賽的時候，沒有後顧之憂。

蔡英文承諾，政府會持續透過技職教育、職業訓練、以及技能檢定和競賽，來培養更多樣化的人才，提升台灣的國際競爭力，讓具有專業技能的人才成為國家經濟和社會建設的重要力量。也期待大家以專業技術貢獻社會，實踐自我，並將台灣的技能經驗分享給全世界。