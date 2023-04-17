賴清德副總統今天接見「葡萄牙國會議員訪問團」(總統府提供)

賴清德副總統今天接見「葡萄牙國會議員訪問團」(總統府提供)

賴清德副總統今天接見「葡萄牙國會議員訪問團」，期盼未來加強台葡的合作關係，包括經濟與安全等合作，成為民主國家最重要的夥伴。團長奧利維拉則強調，台葡兩國都是自由民主之國，享有相同的價值及理念。這些價值不會改變，也不能有任何人來改變。「台灣需要朋友的時候，我們就在這裡」。

由葡萄牙國會友台小組主席奧利維拉率領的訪團，成員包括葡萄牙國會議員巴絲（Vera Braz）、莫爾拉（João Moura）、卡斯楚（João Azevedo Castro）、柯莉雅（Helga Correia）、帕蒂諾（Norberto Patinho）及萊斯（Carlos Eduardo Reis）等，今天由外交部次長李淳陪同赴總統府，由賴清德代表蔡英文總統以及台灣人民表達歡迎。

賴清德指出，在COVID-19疫情邊境剛剛解封後，台海情勢變化之際，訪團用行動訪問台灣，表達對台灣的支持，顯得更加重要、格外有意義。

他感謝奧利維拉在今年2月，台灣駐葡萄牙代表處舉辦福爾摩沙俱樂部活動時，邀請29位國會議員參加。2021年台鐵太魯閣號發生重大意外，奧利維拉更在國會提案，發表哀悼文，傳達對台灣的關心與哀悼之意。「這些對台灣的深厚情誼，台灣人民深受感動也非常感謝」。

他提到，葡萄牙在1974年「康乃馨革命」之後，由軍政權轉為民主國家，幾十年來對民主自由的價值堅定不移。葡萄牙不僅持續深化民主自由人權的工作，對於烏克蘭的支持也不遺餘力，充分展現了捍衛民主的價值，令人欽佩。

賴清德表示，台灣的歷史跟葡萄牙相仿，經過人民的努力，走過了那段黑暗的年代，也由專制走向民主。未來我們非常希望能夠加強與葡萄牙的合作關係，包括經濟與安全等合作，增進兩國人民福祉，成為民主國家最重要的夥伴。

奧利維拉則表示，在5個世紀以前，葡萄牙的船艦航海經過台灣的時候，就稱呼台灣為「美麗之島」、「福爾摩沙之島」，他和訪團所有成員這次非常高興能來台灣訪問，也要展現對台灣的支持之意。

奧利維拉認為，台灣是民主之島，目前走在世界的前面。葡萄牙跟台灣在距離上雖然非常遙遠，但是彼此的心非常相近，因為兩國都是自由民主之國，愛好和平、追求人權，享有相同的價值及理念。「這些價值不會改變，也不能有任何人來改變」。

他與台灣人民的互動中了解到，台灣人民對很多事情的態度，雖然是謙卑、和緩的，但其實是非常堅定地往前走。並強調，「台灣需要朋友的時候，我們就在這裡」。