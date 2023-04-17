民眾黨立院黨團今天舉行記者會，質疑內政部長林右昌大內宣「20萬戶社宅年底達陣」，不僅將包租代管計算其中，更計入「規畫中」的社宅，有數據灌水的嫌疑，與民眾認知落差極大。為此，民眾黨呼籲政府應拋棄過度美化的數值，重新檢討社宅政策，為青年朋友解決高房價、租屋黑市的問題，別再喊口號大內宣，讓打炒房變成打假球，該用實際行動展現落實居住正義的決心。

民眾黨立委張其祿指出，蔡政府所推「新住宅三箭」包括擴大辦理租金補貼、減輕中低薪房貸族壓力、持續推升社宅總量。而根據內政部數據，全台社宅12萬6098戶與包租代管6萬4333戶，合計達19萬431戶，貌似離20萬戶目標不遠，但民眾可能理解為「有20萬戶社宅可入住」，殊不知包租代管也算在其中，甚至將「興建中」、「待開工」及「規畫中」社宅都計算在內。

張其祿強調，實際能在蔡政府規畫達標的2024年底入住的保守估計不過2.5萬戶，就算加上包租代管頂多10來萬戶，美化政見數據造成民眾認知上的落差，是否早就計畫好甩鍋給下一任政府？他表示，政府要在剩下的一年多任期中提高社宅數量，可謂難如登天。

張其祿表示，租金補貼和房貸補助是讓民眾「在高房租、高房價環境下仍可住房」，無法解決根本問題；補助更可能變相助長高房價與房租，形成惡性循環。現階段應加快辦理包租代管，切莫因為快達到「20萬戶的假目標」而放緩業務進度，要積極以包租代管緩解短時間內的社宅需求，社宅興建也應重新做長期計畫，拋棄過度美化的數值，以民眾即時入住的戶數以及務實的計算方式進行政策評估。

民眾黨立委陳琬惠說，無論是租金補貼、青年購屋基金，還是房貸補貼政策，都無法有效解決高房價，這些政策只是一時的救濟措施，無法治本。她批，蔡政府慣性使用華麗的「打房詞藻」騙票，例如選在雙北推動「使用權住宅」，提供低於市價、至少20年的房屋使用權，但不易向銀行申請貸款，貸款成數比不上地上權住宅，首付壓力仍大，可能還是買不起；還有拖了6年的「虛坪改革」，也要小心成為建商左手轉右手的文字遊戲。

陳琬惠指出，租金補貼只發放7成，房客普遍不敢登記，凸顯管理租屋市場的重要性，必須有個公正公開、有公權力保護的體制，民團也提出許多辦法，包括鼓勵房東登記、稅務既往不咎，目前已經存在不動產資訊網，也要建立租屋數據的揭露等。若不能解決租屋黑市，就是變相墊高房屋的價值，更無法解決高房價問題。

陳琬惠表示，政府7年不對症下藥，重分配政策無效，居住正義成了空中樓閣，近期林右昌稱「高房價是慢性病」，那到底是誰長期放任「住房市場」與「民眾所得」暴露在不良環境之中，又是誰持續讓「慢性病」惡化？蔡政府執政7年來，難道只有在選前才意識要「根治」？可見政府目前為止的政策都沒有對症下藥。