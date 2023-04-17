民進黨台中市議員何文海指出，台中市這幾年要推動的建設很多，請「市長顧好台灣大道，不要光顧著凱達格蘭大道」。(何文海提供)

台中市長盧秀燕是否投入2024總統大選，今天在台中市議會再度引發討論，民進黨議員何文海建議盧秀燕，應該顧好台灣大道、不要只想著凱達格蘭大道，他並詢問盧是否有意當行政院長，盧笑而未答；民眾黨議員江和樹則指出，若柯文哲當選，很有機會讓盧組閣，到時希望盧秀燕爭取台中更多建設。

台中市議會今天進行市長施政報告，何文海恭喜盧秀燕成為台中升格直轄市後首位連任的市長，且看好度高達8成，他表示，台中市這幾年要推動的建設很多，請「市長顧好台灣大道，不要光顧著凱達格蘭大道」。

何文海並詢問盧秀燕是否選總統，盧秀燕笑著說，議員最近肯定沒看新聞，她已經一而再、再而三表示不會選總統，也不會去搭配副總統。何文海接著又問盧會不會去當行政院長？盧秀燕則笑而未答。

江和樹表示，人家都在風聲說你（盧）要選什麼，其實不必急著否認；日前市府舉辦演習，AIT也到場參觀，當時市長的發言已經不是在說市長的話、而是在說未來總統的話。江和樹問盧「你要北漂嗎？」盧秀燕也未回答。

江和樹說，市長在施政報告說了很多未來要做的事情，但很怕明年施政報告時、市長說不定換人了，如果盧市長當行政院長，不要忘了要來協助完成這些建設。他強調，盧秀燕是台中人栽培的，有機會到中央當院長，要記得為台中多爭取，就算柯文哲當總統，也有很大機會請盧秀燕來當院長。