俄羅斯衛星通訊社援引日本外務省通報稱，日本外相林芳正和義大利外交與國際合作部長塔加尼（Antonio Tajani）在日本度假勝地輕井澤舉行的七國集團部長級會議期間，討論了日義雙邊關係、聯合研制新一代戰鬥機和共同製作電影等問題。

日本外務省在一份聲明中表示，「外相林芳在談到下一代戰鬥機的聯合開發時表示，希望推進安全領域的合作。外長們同意進一步合作，簽署共同製作電影的協議。林芳正再次呼籲展開合作，盡快取消對日本產品向歐盟出口的限制。」

2022年12月，日本、英國和義大利政府同意啓動全球戰鬥航空兵計劃（Global Combat Air Program），商定在2035年前共同開發下一代戰鬥機。日本計劃用該機取代F2，義大利和英國計劃用以取代歐洲颱風戰鬥機。

今年3月，義大利、日本、英國外長首次在東京會晤。若如預期，三國將在2023年啓動該概念的基礎平台開發工作，2024年直接開發戰鬥機。此前有報導稱，該項目的主要承包商是日本的三菱重工、英國的BAE Systems Plc公司和義大利的Leonardo SpA公司。