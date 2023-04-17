新北市八里區今天上午11時許發生一起水泥車跟電動機車的事故，現場共造成1男1受傷，其中30歲的越南籍男姓骨盆受傷，27歲的台灣籍女性則疑似有骨折現象，2人都意識清楚，被送往淡水馬偕醫院急救，車禍發生原因警方正在釐清中。