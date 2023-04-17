一名男大生在臉書貼文提醒「千萬不要刮肛毛！」自爆因肛門口附近的毛髮太過濃密，排便時常有糞便沾附其上，導致他必須用大量衛生紙擦拭，因此他刮除該處的毛髮，未料是惡夢的開始，讓他常感肛門有滲屎的感覺。對此，醫師表示，男大生認為的滲屎並非人體實際情況，該處毛髮功能如同人體腋毛，僅是減少摩擦，有無或是毛量多寡對健康影響不大。

新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳今（17日）受訪時表示，一般而言，肛門口附近的毛髮不多，也少有人因為該處毛髮濃密而困擾，因此該處無特別名詞，僅會稱之為「會陰部附近毛髮」，而不像陰毛、腋毛有專用名詞。

柳朋馳表示，極少有人被該處毛髮過多所困擾，若真有此困擾，建議可採雷射等方式除毛，較不建議自行刮除，因為自己不易看見該處毛髮，且該處並非平面，所以難以自行刮除。

至於會否出現刮除該處毛髮後，會出現疑似滲屎或等窘境，柳朋馳直言，「不會的，」男子所稱有癢、痛或異味感應該是來自因刮毛後，引發的感染等問題。

他說明，男大生刮除的毛髮僅是一般上皮細胞，並非黏膜細胞，人體對此處毛髮並不敏感，所以刮除後應該也無明顯皮膚不適感，男子之後產生的癢、痛、異味感，應該來自刮除過程導致皮膚受傷、引發感染所致，癢痛都是感染引發的感覺，異味也不是屎味，而是皮膚受傷感染後產生的味道，不用過於擔心。